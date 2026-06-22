Paul Onuachu'dan harika bir verim alan Trabzonspor, hücuma bir önemli takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Bordo- mavililer eski gözdesi Artek Dovbyk'i yeniden gündemine aldı.

Geçen sezon da transfer gündemine gelen ancak mutlu sona ulaşılamayan 29 yaşındaki Ukraynalı golcü için yeniden harekete geçildi.

Trabzonspor'un bonservis teklifinin ardından kiralama formülünü de masaya koyduğu öğrenilirken, transferde sağlık raporu belirleyici olacak.

10 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

Daha önce İtalyan kulübüne 10 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifi geri çevrilen Trabzonspor'un, transfer için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, bonservis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de değerlendiriyor.

Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dovbyk için kiralama ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor. Fatih Tekke'nin de golcü ismi çok beğendiği öğrenildi.

SAĞLIK RAPORU BEĞENİLİYOR

Trabzonspor yönetiminin, Ukraynalı futbolcunun sağlık raporlarını talep ettiği ve gelecek değerlendirmeye göre somut adım atacağı konuşuluyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde, oyuncunun yaşadığı kas ve tendon problemlerinin transfer görüşmelerinde dikkatle incelendiği aktarılıyor.