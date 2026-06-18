Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai için Barcelona devrede!

Trabzonspor formasıyla kısa sürede dikkat çeken Christ İnao Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'yla mücadele eden 20 yaşındaki orta saha, son olarak İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi.

Katalan kulübünün, genç yeteneği yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini Fildişi Sahili maçlarına göndereceği öğrenildi. 1.73 boyundaki yıldızı, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Leipzig ve Benfica gibi kulüpler de tribünden takip ettiği biliniyor. Hatta Chelsea ve Leipzig'in 30 milyon euro'luk tekliflerle Trabzonspor'un kapısını çaldığı biliniyor. Yönetim, 5,5 milyon euro'ya aldığı Ouali için kararı 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası verecek.