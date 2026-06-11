Trabzonspor'dan Yeboah kancası! Transferde flaş gelişme

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un transfer listesine sürpriz bir isim eklendi. İtalyan basınından trivenetogoal.it sitesine göre bordo mavili ekip, Serie A'ya yükselen Venezia'nın formasını giyen John Yeboah'ı yakından takip ediyor. Trabzonspor'un Venezia ile ilk temasları kurduğu öne sürülüyor. İddialara göre; bordo-mavililer, oyuncunun transfer şartlarını öğrenirken, yaklaşık 4.5 ila 5 milyon euro seviyelerinde bir teklif hazırlığı üzerinde duruyor. 1.70 boyundaki futbolcu, forvet arkası ve her iki kanatta görev yapabiliyor.

ÇİFT HANELİ GOL VE ASİST KATKISI

25 yaşındaki Ekvador asıllı Alman futbolcu, geride kalan sezonda Venezia takımının formasıyla etkili bir performans sergiledi. 36 karşılaşmada görev alan John Yeboah, 12 gol ve 11 asistlik katkı sağlayarak hücum hattında takımının en önemli isimlerinden biri oldu. İtalya Serie B gibi savunma ağırlıklı bir ligde hem gol hem de asist sayılarında çift haneleri bulan Yeboah, ortaya koyduğu performansla Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çekerken, piyasa değeri de yükseldi. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Yeboah'ın market değeri 5.5 milyon euro.

KAPALI SAVUNMALARI AÇAR

Yeboah'ın öne çıkmasındaki en önemli nedenlerden biri oyun karakteri. Forvet arkası ve kanat bölgelerinde görev yapabilen oyuncu; teknik kapasitesi, dar alandaki etkinliği ve son pas kalitesiyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda özellikle iç sahada savunmaya çekilen rakiplere karşı daha üretken bir yapı oluşturmak isteyen bordo-mavililerin, bu özellikleri nedeniyle Yeboah'ı istediği belirtiliyor.