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Trabzonspor'da gündem yeniden Christian Makoun!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor stoper transferinde Christian Makoun defterini yeniden açtı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'da gündem yeniden Christian Makoun!

Fırtına, stoper Christian Makoun defterini yeniden açtı. Bulgar sitesi eurocom'da yer alan habere göre; bordo-mavili yönetim, Levski Sofya'da forma giyen Venezuelalı Christian Makoun için yeniden atağa geçti. Trabzonspor yönetimi, 1.85 boyundaki oyuncu ile savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. Tema Sport da 26 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibinin önemli adımlar attığını Levski Sofya ile anlaşmaya çok yakın olduğunu öne sürdü. A Milli Takımımızın, Venezuela ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta 24 numaralı forma ile oynayan Makoun, başarılı futboluyla dikkat çekti.

32 MAÇTA OYNADI

Sol ayaklı Makoun, geride kalan sezon Levski Sofya'da toplam 32 maça çıktı. 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro.

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