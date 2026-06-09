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Haberler Trabzonspor Birliktelik bozuluyor

Birliktelik bozuluyor

Ligde attıkları 46 golle en üretken hücum üçlüsü olan Trabzonspor'un gol silahları ayrılabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Birliktelik bozuluyor

Ligde attıkları 46 golle en üretken hücum üçlüsü olan Trabzonspor'un gol silahları ayrılabilir. Bordo-mavililerin gol yükünü çeken Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto üçlüsünden Augusto'nun ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.

RAKİPLERİNİ GEÇTİLER

Karadeniz devinin hücumdaki en etkili isimleri olan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto, rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Üç futbolcu ligde toplam 46 gole imza atarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hücum hatlarını geride bıraktı.

ONUACHU ZİRVEDE

Gol dağılımında Paul Onuachu 22 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, Felipe Augusto 13, Ernest Muçi ise 11 gol kaydetti. Bordomavili ekip, özellikle sezonun ikinci yarısında bu üçlünün katkısıyla zirve yarışında önemli puanlar topladı.

ZENİT'TEN 20 MİLYON EURO

Yönetim, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Felipe Augusto'nun transferi konusunda Rusya temsilcisi Zenit ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki pazarlıklarda önemli mesafe kat edildiği öğrenilirken, bordomavili kulübün bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euro seviyesinde bir gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

TARİHİN EN ÖNEMLİSİ OLABİLİR

Transferin gerçekleşmesi halinde Felipe Augusto, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncuları arasına girecek. Yönetimin elde edilecek geliri yeni sezon kadro planlamasında kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

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