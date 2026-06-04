Trabzonspor'da Steve Ngoura sesleri! Scout ekibi olumlu rapor verdi

Transfer gündemine gelen isimlerden biri de Cercle Brugge forması giyen Steve Ngoura. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimler arasında yer alan 1.93 boyundaki futbolcunun, Augusto'nun ayrılması durumunda alınacağı öğrenildi. Trabzonspor'un, transfer şartlarının oluşması halinde oyuncu için resmi girişimde bulunabileceği belirtiliyor. 21 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon Cercle formasıyla 36 resmi maçta görev aldı, 7 gol ve 6 asist üretti. Augusto'nun transfer olduğu Belçika ekibinde oynayan genç oyuncunun market değeri 3 milyon euro.

HIZLI VE ÇOK ETKİLİ

Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Ngoura, enerjik bir isim. Rakip defansları yoran oyun şekli ve gelişime açık olması en büyük avantajı.