Trabzonspor'dan transferde Rick van Drongelen hamlesi!

Trabzonspor yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz devinin radarına giren son isim, Samsunsporlu Rick van Drongelen. Hollanda alt yaş kategori milli takımlarında oynayan ve Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol stoper, Süper Lig'de dikkat çeken performansa sahip. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, bu transfer için bizzat devreye girdiği ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak tecrübeli oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Görüşmede Doğan'ın, 1.88 boyundaki futbolcunun satış listesinde olup olmadığını ve kulübün bonservis beklentisini doğrudan Yıldırım'a ilettiği kaydedildi.

MARKET DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Yüksel Yıldırım'ın ise Doğan'a, takımın iskeletini korumak istediklerini ve şu an için Van Drongelen ile yolları ayırma gibi bir planları olmadığını dile getirdiği ifade edildi. Ancak iki kulüp yetkilileri arasındaki diyalog kapısının tamamen kapanmadığı ve ilerleyen günlerde transfer şartlarının yeniden masaya yatırılacağı ve yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği öğrenildi. 2023 yılından beri Samsunspor forması giyen tecrübeli stoper, 1.88 boyunda ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Van Drongelen, Karadeniz ekibinin defans kurgusundaki en önemli parçalarından biri. Tecrübeli oyuncu, sol stoper olsa da sağ stoperde ve sol bekte de görev yapabiliyor.