Ernest Muçi kasırgası

Sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euro'ya kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili forma ile kariyerinin zirvesine çıktı. Arnavut 10 numara, ligde 28 maçta 11, Türkiye Kupası'nda ise 7 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'da lig, kupa ve Süper Kupa'da toplam 34 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 7 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

EN SKORER İKİNCİ İSİM

Ernest Muçi, attığı 15 golle takımın gol yollarındaki en etkili ikinci ismi konumuna yükseldi. Paul Onuachu, 34 maçta kaydettiği 24 golle listenin zirvesinde yer alırken, Muçi, Gençlerbirliği karşısında ağları havalandırarak 14 gollü Augusto'yu solladı.

KUPANIN GOLCÜSÜ

Takımın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı gollerin 4'üne Muçi imza koydu. Arnavut futbolcuyu 3 golle devre arasında ayrılan Sikan takip etti. Onuachu 2, Mustafa, Augusto, Ozan, Nwakaeme, Batagov ve Olaigbe birer kez fileleri havalandırdı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 19 PUAN

Trabzonspor, Muçi'nin Trendyol Süper Lig'de fileleri sarstığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı. Sezonun ilk bölümünde eleştirilere maruz kalan Arnavut 10 numara, Fatih Tekke'nin verdiği süreleri iyi değerlendirdi.

13 OYUNCU İÇİN KARİYER MAÇI

Fırtına'da Ziraat Türkiye Kupası finali bazı futbolcular için kariyerlerinin ilk kupa heyecanı anlamına geliyor. Mustafa, Pina, Oulai, Folcarelli, Bouchouari, Batagov, Ozan, Augusto, Salih, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Onuralp Çevikkan ve Taha Emre kariyerinde ilk kez kupa alacak.