Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan savunmaya joker hamlesi! 3 farklı mevkide oynuyor

Trabzonspor'dan savunmaya joker hamlesi! 3 farklı mevkide oynuyor

Trabzonspor stoper rotasyonunu genişletmek adına Levski Sofya’dan Christian Makoun’u listesine ekledi. 26 yaşındaki Venezuelalı yıldız, aynı zamanda sol bek ve defansif orta saha olarak da oynuyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'dan savunmaya joker hamlesi! 3 farklı mevkide oynuyor

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Bu sezon ligin son haftalarında defans hattındaki sakatlıklarla sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, gelecek sezon stoper rotasyonunu geniş tutacak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda Bulgaristan kulüplerinden Levski Sofya'da oynayan 26 yaşındaki Christian Makoun listeye eklendi. Bulgar basınında çıkan haberlerde, Venezuelalı savunmacıyı Trabzonspor'un yakından takip ettiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Levski Sofya ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Makoun'un takımdan ayrılmaya hazır olduğu kaydedildi. Bu sezon 28 resmi maçta 2 bin 351 dakika süre alan 26 yaşındaki stoper, 1 gol attı, 2 asist yaptı. Deneyimli savunmacının piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Makoun, sol stoperin dışında sol bek ve defansif orta saha olarak da şans bulabiliyor. Venezuela Milli Takımı'nda da oynayan Christian Makoun'un Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakacağı bildirildi.

İLK KUPASINA ÇOK YAKIN

Levski Sofya formasıyla başarılı bir sezon geçiren Christian Makoun adım adım lig şampiyonluğa gidiyor. Bulgaristan'da lig mücadelesinde normal sezonu lider bitiren Makoun'lu Levski Sofya, playoff aşamasına da galibiyetle başladı ve en yakın rakibi CSKA 1948'in 9 puan önünde birinci sırada yer alıyor. Trabzonspor'un listesindeki Makoun da kariyerindeki ilk şampiyonluğa çok yaklaştı.

JUVENTUS'TA YETİŞTİ

Christian Makoun, futbol kariyerine İtalyan devi Juventus'un altyapısında başladı. Juventus'un tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Venezuelalı stoper, MLS'in önemli takımlarından İnter Miami tarafından keşfedildi ve transfer edildi.

Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? Brezilya ve Arabistan...
4 futbolcu için 80 milyon euro!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Tuana Elif davasında Hasbi Dede’ye 1 yıl 6 ay hapis cezası! Kızının telefonundan çıkan not dosyaya girdi: ben yaşamak istemiyorum
F.Bahçe'de flaş Aziz Yıldırım gelişmesi!
Premier Lig devinden Barış Alper'e yakın takip!
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:04
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:03
F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! 00:58
F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! 00:58
Ederson'un cezası açıklandı! Ederson'un cezası açıklandı! 00:58
PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! 00:58
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! 00:58
İngiliz ekibinden F.Bahçeli futbolcuya teklif! İngiliz ekibinden F.Bahçeli futbolcuya teklif! 00:57
Klopp'tan F.Bahçe'ye şampiyonluk reçetesi! Klopp'tan F.Bahçe'ye şampiyonluk reçetesi! 00:57
Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! 00:57
Osimhen'den derbi itirafı! Osimhen'den derbi itirafı! 00:57
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedaviye alındı F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedaviye alındı 00:57