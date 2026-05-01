Trabzonspor'dan savunmaya joker hamlesi! 3 farklı mevkide oynuyor

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Bu sezon ligin son haftalarında defans hattındaki sakatlıklarla sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, gelecek sezon stoper rotasyonunu geniş tutacak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda Bulgaristan kulüplerinden Levski Sofya'da oynayan 26 yaşındaki Christian Makoun listeye eklendi. Bulgar basınında çıkan haberlerde, Venezuelalı savunmacıyı Trabzonspor'un yakından takip ettiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Levski Sofya ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Makoun'un takımdan ayrılmaya hazır olduğu kaydedildi. Bu sezon 28 resmi maçta 2 bin 351 dakika süre alan 26 yaşındaki stoper, 1 gol attı, 2 asist yaptı. Deneyimli savunmacının piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Makoun, sol stoperin dışında sol bek ve defansif orta saha olarak da şans bulabiliyor. Venezuela Milli Takımı'nda da oynayan Christian Makoun'un Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakacağı bildirildi.

İLK KUPASINA ÇOK YAKIN

Levski Sofya formasıyla başarılı bir sezon geçiren Christian Makoun adım adım lig şampiyonluğa gidiyor. Bulgaristan'da lig mücadelesinde normal sezonu lider bitiren Makoun'lu Levski Sofya, playoff aşamasına da galibiyetle başladı ve en yakın rakibi CSKA 1948'in 9 puan önünde birinci sırada yer alıyor. Trabzonspor'un listesindeki Makoun da kariyerindeki ilk şampiyonluğa çok yaklaştı.

JUVENTUS'TA YETİŞTİ

Christian Makoun, futbol kariyerine İtalyan devi Juventus'un altyapısında başladı. Juventus'un tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Venezuelalı stoper, MLS'in önemli takımlarından İnter Miami tarafından keşfedildi ve transfer edildi.