Trabzonspor, Arjantin ekibi Boca Juniors'un oyuncusu için harekete geçti!

Yeni sezon için Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferlerini bitiren Trabzonspor, operasyona devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeme aldığı son isim, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'tan sağ kanat Exequiel Zeballos oldu.

Alınan bilgilere göre; Trabzonspor scout ekibi, 24 yaşındaki yetenekli futbolcuyu Arjantin'de canlı takip etti. Sol kanat ve forvette de görev yapabilen ve hızıyla dikkat çeken Zeballos'un performansı tam not aldı. 1.75 boyundaki futbolcunun top tekniği, adam eksiltme becerisi ve hücum bölgesindeki dinamizmine hayran kalan yetkililer, teknik heyet ve yönetime olumlu rapor sundu.

MALİYET ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Scout ekibinin "Kadroda olmalı" raporunun ardından yönetim harekete geçti. Bordo-mavili kurmaylar, bonservis bedeli ve Arjantinlinin yıllık ücret talepleri konusunda maliyet araştırmasına başladı. Şartların kulübün ekonomik yapısına uyması halinde Boca Juniors ile resmi temasların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Sözleşmesinin bitimine yaklaşık 7 ay kalmış olması, Trabzonspor'un elini güçlendiren detaylardan biri. Zeballos bu sezon şu ana kadar 7 maça çıktı, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Geçmişte bazı önemli sakatlıklar yaşayan oyuncunun detaylı bir sağlık raporunun da inceleneceği öğrenildi.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Tam adı Oscar Exequiel Zeballos olan oyuncu, 24 Nisan 2002'de Arjantin'de dünyaya geldi. 1.75 metre boyunda ve sağ ayaklı olan yetenekli futbolcu, asıl mevkisi olan sağ kanat dışında, sol kanat ve santrfor bölgelerinde de etkili bir performans sergileyebiliyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Zeballos'un Boca ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor.

Arjantin U17 Milli Takımı'nın da forması giymiş olan oyuncu, genç yaşına rağmen kariyerine Arjantin Süper Ligi (Superliga), Arjantin Kupası ve Arjantin Lig Kupası (Copa de la Liga Profesional) ile U17 Güney Amerika Şampiyonası gibi önemli kupalar sığdırmayı başardı.