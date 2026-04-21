Trabzonspor'da Sinan Silas Andersen transferinde sıcak gelişme!

Fırtına yaz dönemi için transfer çalışmalarına erkenden başladı. Trabzonspor'un uzun süredir yakın takibinde olan Sinan Silas Andersen için devre arasında nabız yoklaması yapılmıştı. Danimarka doğumlu gurbetçi yıldız konusunda yönetim temasları sıklaştırdı. 2004 doğumlu Sinan, orta sahada 6-8 numara pozisyonunda görev yapıyor.

İsveç ekiplerinden Hacken'de forma giyen 1.90 boyundaki yıldız adayı henüz A Milli tercihini yapmadığı için yerli statüsünde oynayabilir. Bu sezon çıktığı 18 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı da gösteren 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili izleme ekibinin detaylı raporunun ardından Trabzonspor teknik heyeti de olumlu görüş belirtmişti. 31 Aralık 2029'a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Sinan'ın transferinde Fırtına hızlı davranıyor ve kısa zamanda bu işi bitirmeyi hedeflerken, Hacken ile görüşmelerini hızlandırdı.