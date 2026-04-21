Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Sinan Silas Andersen transferinde sıcak gelişme!

Trabzonspor'da Sinan Silas Andersen transferinde sıcak gelişme!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Sinan Silas Andersen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo-mavili taraftarlara genç yetenek ile ilgili heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'da Sinan Silas Andersen transferinde sıcak gelişme!

Fırtına yaz dönemi için transfer çalışmalarına erkenden başladı. Trabzonspor'un uzun süredir yakın takibinde olan Sinan Silas Andersen için devre arasında nabız yoklaması yapılmıştı. Danimarka doğumlu gurbetçi yıldız konusunda yönetim temasları sıklaştırdı. 2004 doğumlu Sinan, orta sahada 6-8 numara pozisyonunda görev yapıyor.

İsveç ekiplerinden Hacken'de forma giyen 1.90 boyundaki yıldız adayı henüz A Milli tercihini yapmadığı için yerli statüsünde oynayabilir. Bu sezon çıktığı 18 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı da gösteren 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili izleme ekibinin detaylı raporunun ardından Trabzonspor teknik heyeti de olumlu görüş belirtmişti. 31 Aralık 2029'a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Sinan'ın transferinde Fırtına hızlı davranıyor ve kısa zamanda bu işi bitirmeyi hedeflerken, Hacken ile görüşmelerini hızlandırdı.

Tottenham'ın yıldızı F.Bahçe'ye!
G.Saray'dan Portekizli yıldıza kanca!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan sert uyarı: Sosyal medya kanalizasyona dönüştü
Galatasaray'da 9 numaraya milli yıldız!
F.Bahçe'de köklü değişiklik çok yakın!
