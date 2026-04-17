Zenit’in gözü Augusto’da

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit'in Felipe Augusto'yu yakından takip ettiği öne sürüldü. Rus basınında çıkan haberlerde; Zenit'in 22 yaşındaki Brezilyalı forveti uzun süredir listesinde bulundurduğu ve maçlarını izlediği kaydedildi. Augusto, bu sezon 33 resmi karşılaşmada 13 gol atarken, bordo-mavili takımın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Rus kulübünün, yaz transfer döneminde harekete geçeceği aktarıldı.