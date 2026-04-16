Trabzonspor'da ilk hedef Armand Lauriente!

Teknik direktör Fatih Tekke ile şaha kalkan Trabzonspor, önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına da erken başladı. Öncelikli takviye bölgeler sol kanat ve orta saha oyuncusu... İki mevkiye nokta atışı ve yüksek potansiyelli isimlerin alınması hedefleniyor. Ayrıca yerli konusunda da ciddi hareketlilik yaşanacak. Sol kanat için hedeflerden birisi Armand Lauriente. 27 yaşındaki futbolcu daha önce gündeme gelse de alınamamıştı. Fransız futbolcunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027'de bitecek.

DEĞERİNİ İYİCE YÜKSELTTİ

Bu nedenle Serie A ekibinin futbolcuyu satması büyük ihtimal. Önümüzdeki günlerde 1.77 boyundaki futbolcunun menajeriyle ilk temasların kurulması bekleniyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşılması halinde, ikna konusunda Fırtına'nın eli hayli güçlenmiş olacak. Sassuolo ile 1 yıl kontratı kalan Lauriente, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 32 maçta 5 gol atarken, 7 de asist yaptı. Futbolcunun market değeri yükseldi ve 18 milyon euro oldu.

2027'DE SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Lauriente'nin Sassuolo ile sözleşmesi 2027'de sona ereceğinden, İtalyan ekibinin futbolcuyu satmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Trabzonspor yönetimi, elini çabuk tutarak 1.77 boyundaki yıldızın transferini bitirmek istiyor.

10 MİLYON EURO'YA ALINDI

4 Aralık 1998 doğumlu Armand Lauriente, Fransız asıllı bir sol kanat. 1.77 boyundaki futbolcu, kariyerine Rennais altyapısında başlamış, ardından Lorient'te forma giymiştir. Ağustos 2022'de 10 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuş ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştır.

12 GOLE DİREKT KATKI

Lauriente, 2025-2026 sezonunda Serie A'da 32 maça çıkarken 5 gol atıp 7 asist yaparak 12 gole doğrudan katkı sağladı. Maç başına 2.60 şut çeken Fransız oyuncu, 1.90 kilit pas ortalaması ve yüzde 85.01 pas isabet oranıyla hücum hattında etkili bir performans sergiliyor.