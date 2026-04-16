CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İstanbul'a karşı gövde gösterisi!

İstanbul'a karşı gövde gösterisi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
İstanbul'a karşı gövde gösterisi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fırtına, Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında genel olarak iyi bir grafik sergiliyor.

Ligde geride kalan 29 haftada topladığı 64 puanla Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo- mavililer, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmaya odaklandı. Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabaka oynayan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

64 PUANIN 26'SI BOĞAZ'DAN

Fırtına, bu sezon İstanbul takımları karşısında hanesine 26 puan yazdırırken; 10 puan yitirdi. 64 puanı bulunan Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 40'ını elde etti. Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 12 karşılaşmada 2.16 puan ortalaması tutturdu. Bordo mavili takım, söz konusu müsabakalarda 24 gol attı; maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

BAŞAKŞEHİR İLE 3. RANDEVU

Karadeniz devi, bu sezon Başakşehir ile 3. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanırken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda 4-2 galip gelmişti. Rakibi karşısında iki karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 01:46
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 01:46
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 01:46
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 01:46
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 01:46
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 01:45
Daha Eski
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 01:45
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 01:45
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 01:45
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 01:45
Onuachu'dan haber var! İşte son durumu Onuachu'dan haber var! İşte son durumu 01:45
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 01:45