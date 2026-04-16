İstanbul'a karşı gövde gösterisi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fırtına, Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında genel olarak iyi bir grafik sergiliyor.

Ligde geride kalan 29 haftada topladığı 64 puanla Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo- mavililer, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmaya odaklandı. Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabaka oynayan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

64 PUANIN 26'SI BOĞAZ'DAN

Fırtına, bu sezon İstanbul takımları karşısında hanesine 26 puan yazdırırken; 10 puan yitirdi. 64 puanı bulunan Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 40'ını elde etti. Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 12 karşılaşmada 2.16 puan ortalaması tutturdu. Bordo mavili takım, söz konusu müsabakalarda 24 gol attı; maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

BAŞAKŞEHİR İLE 3. RANDEVU

Karadeniz devi, bu sezon Başakşehir ile 3. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanırken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda 4-2 galip gelmişti. Rakibi karşısında iki karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.