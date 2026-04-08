Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Yeni kral Onuachu

Yeni kral Onuachu

Nijeryalı gol makinesı, hocası Fatih Tekke ile şaha kalktı. 22 golle krallık yarışında zirveyi parselleyen Paul Onuachu’nun arkasında kulübün efsane gol kralı olan ve şu an takımın başında bulunan Fatih Tekke var

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Yeni kral Onuachu

Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor'un forveti Onuachu, durdurulamıyor! 2.01 boyundaki yıldız, attığı gollerle rakiplerin korkulu rüyası haline geldi. Ligde ağları 22 kez sarsan Nijeryalı futbolcu, en yakın takipçisine 6 gol fark atarak krallık tacını şimdiden takmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün tarihinde bugüne dek 5 isim "Gol Kralı" ünvanını kazandı. 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'nin 18 golüyle başlayan serüven; 1995-96'da Şota (25 gol), 2004-05'te Fatih Tekke (31 gol), 2011- 12'de Burak Yılmaz (33 gol) ve son olarak 2019- 20'de Sörloth (24 gol) ile taçlanmıştı. Karadeniz Fırtınası, 6. gol kralını çıkarmak için adeta gün sayıyor.

PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Trabzonspor için bu muazzam tablonun en dikkat çekici ve romantik yanı ise kulübede oturan isim... 2004-05 sezonunda attığı 31 golle Trabzonspor tarihinin efsaneleşen gol kralları arasına adını yazdıran eski kaptan Fatih Tekke, bugün teknik direktör olarak aynı heyecanı saha kenarında yaşıyor. Bir zamanlar rakip savunmaları ipe dizen ve ağları sarsan Tekke'nin tedrisatından geçen Onuachu'nun bu performansı, camiada büyük bir yankı uyandırdı. Eski bir 'kral'ın yönetiminde sahaya çıkan Nijeryalı futbolcu; hava toplarındaki hakimiyeti, ceza sahasındaki bitiriciliği ve her geçen gün artan gol sezgisiyle hocasının izinden gidiyor.

9 GOLÜ KAFA İLE ATTI

Karadeniz devinin hava toplarındaki üstünlüğünün en önemli etkenlerinden biri Onuachu oldu. 2.01 boyundaki futbolcu attığı 22 golün 9'nu kafa ile rakip ağlara gönderdi. 6 penaltı golüne imza atan Nijeryalı yıldız, 7 golü ise ayak ile kaydetti.

AUGUSTO 2. SIRADA

9 kafa golü ile zirvede yer alan Onuachu'yu, kafa ile 4 kez fileleri sarsan Augusto izledi. Nwaiwu 3, Stefan Savic de bir kafa gol attı.

GOLLERİN YÜZDE 33'Ü KAFA İLE GELDİ

Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü oyuncularını etkili kullanan Trabzonspor, özellikle duran toplarda ve kenar ortalarında rakip defanslara zor anlar yaşattı. Hava toplarındaki bu üstünlük, skorlara da yansıdı. Bordo-mavililer birçok maçta kilidi açan ya da sonucu belirleyen golleri kafayla buldu. Karadeniz devi gollerin yaklaşık yüzde 33'ünü hava toplarından buldu.

