Oulai’ye büyük onur

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fırtına'nın sezon başında Fransız ekibi Bastia'dan kadrosuna kattığı Christ Oulai, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 19 yaşındaki orta saha, ülkesi Fildişi Sahilleri'nin Güney Kore ve İskoçya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı. Kadroda ayrıca Çaykur Rize'den Fofana, Galatasaray forması giyen Singo da yer aldı.