Muçi: Güzel bir galibiyet oldu

Ernest Muçi, Eyüpspor galibiyetinin önemli olduğunu dile getirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Ernest Muçi, Eyüpspor galibiyetinin önemli olduğunu dile getirdi. Muçi, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Aslında ligde her maç zor. Herkes en iyi mücadelesini ortaya koymaya çalışıyor. Her maç zor. Gurur verici yanı şu, 2. yarıda çok iyi mücadele gösterip 3 puan aldık. Milli ara sonrasında oynayacağımız maçlar öncesinde 3 puan almak istiyorduk. Güzel bir galibiyet oldu" dedi. Arnavut yıldız, "Oulai'nin eksikliğini yaşayacağız ama onun yerine de oynayacak takım arkadaşlarımız var. Şanssızlık olabiliyor" diye ekledi.