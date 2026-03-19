Fatih Tekke, Eyüpspor maçında gelen 3 puana değindi: Galip gelmek önemliydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi. Fatih Tekke, "Maç maç gideceğiz. Her maç zor. Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik" yorumunda bulundu.

HAKKINI VERMEK LAZIM

Fatih Tekke, oynadıkları futbolu yorumlayıp şunları belirtti, "Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekibiz. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda. Oyun asla, "Biz yeneriz"i kabul etmiyor. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da bizi etkiledi. Onların olmaması ciddi eksik. Her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz. Oulai derbide yok, Batagov da yetişmez gibi."