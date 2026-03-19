Süper Lig'de 27. haftada Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'da kritik galibiyetin mimarı Felipe Augusto oldu. Brezilyalı forvet, ikinci 45 dakikada oyuna girerek altın gole takımına 3 puanı getirdi. Augusto bu sezon ilk kez oyuna sonradan girip skor katkısı verdi. 22 yaşındaki yıldız aynı zamanda kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Felipe Augusto, 26. lig maçında 11. golünü kaydetti. Resmi maçlarda ise 13 gole ulaştı.

3 PUANA ÇOK SEVİNDİM

Felipe Augusto, Süper Lig'de 3 hafta sonra gol atma başarısı gösterdi. En son ligin 23. haftasında Gaziantep deplasmanında gol atan Augusto, bir kez daha deplasmanda sevindi. Augusto, "Hem gol hem de 3 puan için çok mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Golümle 3 puanın gelmesi çok sevindirdi beni. Futbolumdan dolayı mutluyum. Hep daha iyi olmaya çalışıyorum. Kendimi sıkı çalışıp geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

MÜTHİŞ TABLO

Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönen Trabzonspor dış sahadaki başarılı performansı devam ediyor. Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 14. deplasman maçına çıktı. Karadeniz devi, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplamda 32 puan topladı. Fırtına, dün akşamki skorla birlikte Süper Lig'de deplasman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 29 puanlı Fenebahçe ve 28 puanlı Galatasaray'ı geride bıraktı. Öte yandan Eyüp maçına kadar Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kazanan Trabzonspor, dün de kazanarak üst üste dördüncü dış saha galibiyetini elde etti. Bordomavililer deplasmanda benzer bir başarılı dış saha galibiyet serisini son olarak Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında yakalamıştı ve sezonu da şampiyonlukla tamamlamıştı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde dolduran bordo-mavili taraftarlar maç öncesinde ve mücadele boyunca takımlarına yoğun destek verdi.

Eyüpspor önünde gelen galibiyet sonrası da futbolcularla beraber büyük bir sevinç yaşandı.

UMUT NAYİR İLK 11'E

Bordo mavili takımda Teknik Direktör Fatih Tekke, Eyüpspor mücadelesine Umut Nayir-Paul Onuachu forvet ikilisiyle çıktı. Umut Nayir, Trabzonspor'da ilk kez bir lig maçına 11'de başladı. Deneyimli yıldız daha önce Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor ve Başakşehir maçlarında ilk 11'de yer almıştı. Felipe Augusto ise dünkü maçın başlangıcında yedek kulübesindeydi.

OZAN TUFAN SAĞ BEKTE

Karadeniz devinde Ozan Tufan sağ bekte görev almaya devam etti. Geçtiğimiz maçta Çaykur Rizespor'a karşı sağ bekte başarılı bir performans gösteren Ozan, Eyüpspor deplasmanında da teknik direktör Fatih Tekke tarafından aynı bölgede görevlendirildi. Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi dünkü mücadelede de Wagner Pina yedek kulübesinde maça başladı.

MUSTAFA'YA NAZAR DEĞDİ

Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Mustafa Eskihellaç sağlık problemi nedeniyle dünkü Eyüpspor maçında forma giyemedi. Başarılı futbolcunun maçtan bir gece önce rahatsızlandığı aktarıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke, "Mustafa gece geç saatlerde bir rahatsızlık geçirdi. Kanında bir sıkıntısı oldu. Bu sabah son dakika onu da kadrodan çıkarmak zorunda kaldık" bilgisini verdi.

HER YERDE OYNARIM

Ozan Tufan, "Futbol anlamında iyi bir Trabzonspor yoktu. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.

Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben bunu daha önce de söyledim, mevkii seçmiyorum. Nerede faydalı olursam orada oynayabileceğimi söylüyorum. Her yerde oynarım" dedi.

SANE NE OULAI HAKEM!

Sarı kart sınırındaki Christ Oulai'den kötü haber geldi. Genç orta saha Eyüpspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Hakem Oğuzhan Çakır'ın Oulai'ye yapılan faullere göz yumması tepki topladı. 19 yaşındaki yıldız, rakibin sert faulleri ve hakemin kayıtsız kalması sonrası üstüne bir de kart görünce gözyaşlarını tutamadı.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ SEVİNÇ

Trabzonspor, Süper Lig'da üst üste beşinci galibiyetini Eyüpspor deplasmanında kazandı. Fırtına en son benzer başarıyı şampiyon tamamladığı 2021-2022 sezonunda yaşamıştı. Bordo-mavililer, dünkü galibiyetin öncesindesırasıyla Gaziantep (2-1), Karagümrük (3-1), Kayseri (3-1) ve Çaykur Rizespor'u (1-0) devirmesini bilmişti.