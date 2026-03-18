Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke farkı

Fatih Tekke farkı

Fırtına, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay mağlubiyetinin ardından göreve gelen Fatih Tekke ile ligde 37 maça çıktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Fatih Tekke farkı

Fırtına, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay mağlubiyetinin ardından göreve gelen Fatih Tekke ile ligde 37 maça çıktı. Karadeniz devi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. tamamladı. Bu sezon 26. hafta sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 57 puan aldı ve üçüncü sırada.

TAKIMIN EN BAŞARILI SEZONLARDAN BİRİ

Karadeniz devi, Süper Lig'in 2. yarısında zirveye yerleşti. Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, Süper Lig'in 2. yarısındaki 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 22 puan topladı. Süper Lig'in 2. yarısına ait puan durumunda averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, tarihin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.

91 GOL ATTI

Fatih Tekke, Trabzonspor döneminde toplamda 46 resmi maça çıkarken 28 galibiyet aldı, 10 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Tekke'nin yönetimindeki bordo-mavililer rakip kalelere 91 gol göndererek skorer bir görüntü çizdi.

2.05 PUAN ORTALAMASI

Fırtına, Fatih Tekke ile 37 lig maçında 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tekke 2.05 puan ortalamasıyla Mart 2023'te seçilen Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50), Şenol Güneş (1.30) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti.

