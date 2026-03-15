Rekabette üstünlük

Çaykur Rizespor'u yenmesini bilen Trabzonspor'da ilginç bir detay öne çıktı. Fırtına, Süper Lig tarihinde 13+ kez konuk ettiği 25 takım arasında en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu rakibi Çaykur Rizespor (yüzde 83; 20/24).

GALİBİYETLER DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakalayan Trabzonspor'un galibiyet serisi göze çarptı. Ligde son 4 maçını kazanan Fırtına, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i yenmişti. Karadeniz devi son 5 resmi maçını kazanıp lig ve kupada hedeflerine ilerliyor.