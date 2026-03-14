Fırtına’da hedef Subiabre

Bordo mavililerin River Plate takımında forma giyen İan Subiabre'yi takip ettiği dile getiriliyor. Sol ayağını kullanan 1.74 boyundaki oyuncu, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. ESPN'de yer alan habere göre River Plate, Subiabre için Trabzonspor'un yaptığı 10 milyon euro'luk teklifi reddetti. Kulüp yetkilileri ise böyle bir teklif olmadığını duyurdu.
14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
