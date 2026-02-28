Nwaiwu kasırgası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Karagümrük'ü mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını ikiye, lider Galatasaray ile de 4'e indirdi. Karadeniz devi dün Onuachu ve Chibuike Nwaiwu'nun golleri ile galibiyete uzandı.

Nijeryalı forvet gol şovuna devam ederken Chibuike Nwaiwu patlama yaptı.

DEVRE ARASINDA GELDİ

Devre arasında Avusturya ekibi Wolfsberger'den alınan 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, bordo-mavili formayla ilk gol sevincini Karagümrük karşısında yaşadı.

Fırtına ile 9. maçına çıkan Nwaiwu, Karagümrük ağlarını iki kez sarsarak hem takımı adına kritik bir katkı sağladı hem de kişisel istatistiklerinde önemli bir çıkış yakaladı. Nwaiwu, bu maçtan önceki son resmi golünü Wolfsberger formasıyla Konferans Ligi elemelerinde Omonia Nicosia ağlarına göndermiş ve takımının 2-1'lik galibiyetinde başrol oynamıştı.

OZAN RESİTALİ

Karadeniz devinde dün Ozan Tufan fırtınası esti. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Pina'yı kenara alarak sağ beke yerleştirdiği 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu klasını konuşturdu.

Trabzonspor formasıyla Karagümrük karşılaşmasında 61. kez bordo-mavili formayı giyen Ozan Tufan, 55 dakikada 2 asist yaptı. Bordo mavili futbolcu ilk golde uzun süre taşıdığı topla ceza alanına indi ve Onuachu'ya müthiş bir orta yaptı.

Nijeryalı forvet kafa ile ağları sarstı. İkinci golde kullanılan kornerde havadan topu arkaya aşırdı, Chibuike Nwaiwu kafa ile golü attı. Bordo mavili forma ile ağları 5 kez sarstı, 5 kez de asist yapmış oldu. Ozan maç sonrası, "Duran toplarda etkili olduğumuzu gösterdik ama bu kadar top kaybı yapmamız beni üzdü" ifadesini kullandı.

PARLATMAYA DEVAM!

NWAIWU, Onuachu'nun kendisiyle özdeşleşen krampon parlatma gol sevinciyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi seviyorum.

Üç puan aldığımız için çok mutluyum. Attığım goller beni mutlu ediyor ancak asıl önemli olan takımın kazanması. Bu tarz kutlamaları seviyorum. Her zaman kramponlarımı parlatmaya devam edeceğim."

12 YIL SONRA REKOR KIRDI

CHIBUIKE Nwaiwu, Trabzonspor kulüp tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı. Devre arasında transfer edilen 22 yaşındaki stoper, Kasım 2014'te oynanan efsanevi Galatasaray maçında 2 gol atan Carl Medjani'den sonra, bir Süper Lig maçında bordo-mavili formayla duble yapan ilk stoper olma başarısını gösterdi. Nijeryalı savunma oyuncusu, 73'te yerini Lovik'e bıraktı.

FATİH TEKKE İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

KARAGÜMRÜK'Ü konuk eden Trabzonspor'da Fatih Tekke, Gaziantep maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Tekke, sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.

BOUCHOUARI 6 HAFTA SONRA

KARADENİZ devinin Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki merkez orta saha, Süper Lig'de en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Bouchouari çok çalıştı.

MÜJDE! ZUBKOV SAHALARA DÖNDÜ

BORDO mavili takımda sakatlığını atlatan Zubkov, 3 hafta aradan sonra forma giydi. Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı sağ kanat, karşılaşmaya yedek başladı. Augusto'nun yerine 46'da oyuna girdi.

KARAGÜMRÜK'E HİÇ YENİLMEDİ

KARADENİZ devinin Karagümrük karşısında evinde mağlubiyeti yok. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 6 maçın 5'i Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına 17 gol atarken; kalesinde 4 gol gördü.