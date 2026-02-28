Galibiyet değerli

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Karagümrük galibiyetini değerlendirdi. 3 puanın değerli olduğunu belirten Tekke, "3 puan güzel, değerli galibiyet bizim için. Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca, "Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Rakibin durumuna göre denemelerimiz oluyor. Çocukların yaptığı şey kolay değil. Zor bir maçtı. Kazandık. Şimdi önümüzde zor bir kupa maçı var. Haftaya deplasmanda önemli maç var. Her maç zor" dedi.

SİSTEM 3'LÜ DEĞİL

Teknik Direktör Fatih Tekke, 3'lü sistem kullanmadıklarını vurguladı. Tekke, sadece üç stoperle oynadıklarını belirterek, "Geçen hafta herkes 3'lü oynadık diye konuştu, öyle bir şey yok. 3 stoperle oynuyoruz ama 3'lü oynamıyoruz. Bir senedir rakibimize baskı yaparken bazen 3'lü oluruz, bazen 4'lü. Top bizdeyken konumlanmalarımız var" ifadelerini kullandı.