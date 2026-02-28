Trabzonspor, zirve yolunda Karagümrük'ü yenerek hata yapmazken Paul Onuachu sahneye çıktı. Bordomavililerin kral golcüsü skor katkısı vermeye devam etti. Maçın ilk yarısında 20. dakikada çok şık bir kafa golü atan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de krallık yarışında iddialı olduğunu gösterdi. Onuachu, ligdeki gol sayısını 18'e çıkararak adından söz ettirmeyi sürdürdü. Deneyimli futbolcu, son 10 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

21 MAÇTA 20 GOLE ETKİ

Paul Onuachu, Karagümrük karşısında kaydettiği golün yanı sıra asistiyle de öne çıktı. Maçın ikinci yarısında 50. dakikada kornerde Onuachu kafasıyla topu arkaya kesti, Chibuike Nwaiwu'ya gol servisi yaptı. Böylece 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de ikinci asistini yaptı. Onuachu, ligin 8. haftasında 4-0 kazanılan Kayserispor maçında da bir gol, bir asistlik performans sergilemişti. 2.01'lik forvet, ligde 21 maçta 18 gol, 2 asistle 20 gole direkt katkı yaptı.

TRABZON HAVA YOLLARI

Fırtına'nın dev forveti Paul Onuachu, kafa gollerine devam ediyor. Onuachu, Karagümrük mücadelesinde de kafa golünü atarak serisini sürdürdü. Bu sezon ligde 7 kafa golü atan Nijeryalı yıldız, ligin en iyisi oldu. Öte yandan deneyimli yıldız, 7 kafa golünün 5'ini iç saha maçlarında kaydetti. Trabzonspor ise takım olarak toplamda 15 kafa golü atarak Avrupa'da Hollanda ekibi PSV'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

UYARILARI YAPTIK

Onuachu, ikinci yarıdaki futbola dikkat çekip, "Soyunma odasına girdiğimizde gerekli uyarıları yaptık. İkinci yarıda iyi bir reaksiyon gösterdik ve maçı kazandık" dedi. Golcü yıldız, "Takım arkadaşlarımın desteği sayesinde gollerimi atıyorum. Benim için önemli olan takım" diye konuştu.

TARAFTARDAN İLGİ YOK

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında taraftar desteğini arkasında bulamadı. Papara Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde saha olayları nedeniyle bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların ceza almasının da etkisiyle müsabakayı stadyumdan az sayıda seyirci takip etti.

İSTANBUL'DAN 20 PUAN!

Bordo-mavili takım, İstanbul ekipleriyle yaptığı maçlarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Fatih Karagümrük engelini de aşan bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve toplam 20 puanı hanesine yazdırdı.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNA YAKIN

Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'deki 15'inci galibiyetine ulaştı. Bu sezon ayrıca 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, hanesine 51 puan yazdırdı. Trabzonspor bu aşamalar itibarıyla 2021-2022 sezonundan sonra en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Bordo-mavili takım şampiyon olduğu yıl 24 karşılaşmada toplamda 57 puan elde etmişti.

ÇIKMAK İSTEMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Karagümrük'te ilginç bir an yaşandı. Berkay Özcan sakatlığı bulunan Kranevitter'in yerine oyuna girmek için hazırlandı. Ancak Arjantinli futbolcu oyundan çıkmak istemedi. İkinci yarının başında Berkay, Kranevitter'in yerine oyuna dahil oldu.

VERDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Karagümrük'ün kış döneminde satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Daniele Verde siftah yaptı. Süper Lig'deki 3'üncü maçına çıkan İtalyan oyuncu, ilk golünü Trabzonspor'a attı. Kasımpaşa karşısında asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gole direkt etki etti.

SAVİÇ'TEN KRİTİK HATA

Stefan Saviç, Fatih Karagümrük karşısında savunmanın göbeğinde görev yaptı. Karadağlı defans oyuncusu, müsabakanın 28'inci dakikasında kritik bir hata yaptı. Tecrübeli oyuncu, Muçi'nin kaptırdığı topta kaleci Onana ile anlaşmazlık yaşadı. Saviç meşin yuvarlağı Kamerunlu file bekçisine bırakmak isterken araya giren Fatih Karagümrük'lü Daniele Verde topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma şansı bulan 35 yaşındaki savunmacı 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.