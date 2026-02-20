Zubkov'la yeni planlar

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'dan güzel haberler geliyor. Kısıtlı kadro nedeniyle sahaya çıkaracağı ilk 11'de değişiklik yapmakta zorlanan Teknik Direktör Fatih Tekke, sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Zubkov'un antrenmanlara başlamasıyla moral buldu. Ukraynalı futbolcunun yokluğunda sağ kanat pozisyonunda forvet oyuncusu Felipe Augusto'ya görev veren Fatih Tekke'nin, Zubkov'un oynama ihtimalinin oluşmasıyla birlikte saha içindeki planlarda bazı önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

ONUACHU'YA DAHA ÇOK PAS

İlk iş olarak sağ kanadı Zubkov'a teslim edecek olan Fatih Tekke, Onuachu'yu da ceza sahası içerisinde daha fazla topla buluşturmak istiyor. Uzaktan çekilen şutlar ve duran top organizasyonlarında yaşanan zaafların giderilmesi konusunda teknik ekibiyle birlikte analizler yapan Fatih Tekke'nin Gaziantep maçına kadar bu hatalar üzerinde durması ve çözüm araması bekleniyor. Ayrıca teknik ekip, oyunculardan maç içerisinde daha fazla şut çekmelerini de istedi.

7 GOLLÜK KATKI

Oleksandr Zubkov, sakatlık öncesi çıktığı son 6 lig maçında 2 gol atıp 5 asist yaparak takımı adına 7 gole direkt etki etmişti. Ukraynalı yıldız sezon genelinde ise toplamda 23 resmi maça çıkarken 3 gol attı, 8 asist yaptı.

GAZİANTEP'E KAYBETMİYOR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi. İki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Öte yandan Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fırtına, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

DEPLASMAN BİLETİNE İLGİ AZ

Ligde Gaziantep ile pazar günü deplasmanda oynanacak maçın biletleri ev sahibi takım tarafından satışa çıkarılmıştı. Ancak Trabzonspor taraftarları şu ana kadar deplasman tribünü için satışa sunulan biletlere çok fazla ilgi göstermedi. Bin 400 bilet Trabzonspor taraftarlarına sunulurken, maç gününe kadar ilginin artması bekleniyor.

HAUGE'DEN FUTBOL ŞOV

Ara transfer döneminde Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bodo/Glimt'li yıldız Jens Petter Hauge, Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirdi. Bodo/Glimt'in evinde Inter'i 3-1 mağlup ederek ses getirdiği maçta performansı ve golüyle parlayan Hauge, Avrupa'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.