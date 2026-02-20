Augusto hırs küpü

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, Gaziantep ile oynanacak maça kilitlenmiş durumda.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, Gaziantep ile oynanacak maça kilitlenmiş durumda. Önceki gün 22. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutlayan yıldız futbolcu, G.Antep karşısında gol orucunu bozma dileğinde bulundu. En son ligin ikinci yarısının ilk haftasında Kocaelispor ağlarını havalandıran Augusto, son 4 maç gol katkısı veremedi. Ligde 9 golü bulunan Sambacı, Onuachu ve Muçi'nin ardından takımının en golcü 3. ismi konumunda.