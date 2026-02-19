Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eseridir

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Haber61'e Trabzonspor ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kulübe desteğin kendisi için görev olduğunu vurgulayan Genç, "Ben kulübümüze bütün gücümle destek oldum. Bu benim için bir vazifedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile çok şükür Akyazı'da 173 dönümlük arazi aldık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan belediyeye geldiğinde kendisine arz ettim. Kartal arazisi Recep Tayyip Erdoğan'ın eseridir" dedi. Papara Park'ın yanındaki arazideki proje ile ilgili de Başkan Genç, "Trabzonspor'a gelir getirebilecek ne varsa destekçisiyiz. İmar yönünden sıkıntı yoksa tabii ki destekleyeceğiz. Şu anda bize gelen bir proje yok, geldiğinde konuşuruz" diye konuştu.

TAKIMA DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR

Fenerbahçe yenilgisinin ardından üzüntü yaşadığını dile getiren Genç, takıma sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Genç, "Galatasaray, Trabzonspor'a çok büyük yanlış yapmıştır. Trabzonspor'un anlaştığı bir topçuyu gidip almak etik anlayışına sığmaz" dedi. Teknik heyete destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Genç, "Kısıtlı ve kompakt takımla Fatih Tekke'ye ve Ertuğrul Doğan'a sahip çıkacağız. Yeni bir Trabzonspor var. Oulai 19 yaşında. Pina, Augusto genç. Bir kadro oluşuyor, sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ

Şampiyonluk beklentisine ilişkin konuşan Genç, "Fatih Tekke 'bu sene şampiyon olacağım' demedi ki. 'İlk 4'e girersek başarıdır' dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kadro derinliği çok güçlü iki takım var. Bir futbolcusu 70 milyon euro. Şu anda bizim derdimiz Trabzonspor'a sonuna kadar sahip çıkmak" dedi.