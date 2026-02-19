Başkan Ekim, Tufan ailesini ağırladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonsporlu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan'ı, Ortamahalle'de bulunan tarihi Timurciler Konağı'nda misafir etti. Samimi sohbet sonrası Başkan Ekim, Ozan Tufan'a başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Rojin Tufan'a da Akçaabat'ın tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.