CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bir derbiden fazlası

Bir derbiden fazlası

Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın akşam kozlarını paylaşacak, nefesler tutulacak. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik derbide iki takımın da zafer planları hazır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Bir derbiden fazlası

Bir tarafta hem derbi hasretini bitirmek hem de evinde taraftarlarına zafer hediye etmek isteyen Trabzonspor, diğer tarafta ligdeki namağlup ilerleyişini sürdürerek zirve yarışındaki rakibini deplasmanda devirmeyi hedefleyen Fenerbahçe var.

Bir tarafta bu sezon evinde çıktığı 10 lig maçını da kaybetmeyerek 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşayan Trabzonspor, diğer tarafta ligde oynadığı 11 dış saha maçında da yenilmeyerek 7 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe var.

Bir tarafta 2.01'lik dev golcü Onuachu, formda maestro Muçi, ayakta alkışlanan stoper Batagov ve orta sahada harika çocuk Oulai, diğer tarafta Asensio ile Talisca gibi usta ayaklar, ünlü yıldız Kante ve deneyimli stoper Skriniar var.

MARKA 1'LER

Andre Onana ile Ederson, Premier Lig'den sonra Süper Lig'de de rakip oldu. İki marka kaleci Manchester derbisinde oynadıktan sonra Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini de yaşıyor.

10'LARIN SAHNESİ

Trabzonspor'da Ernest Muçi ve Fenerbahçe'de Marco Asensio dev derbinin kilit isimleri olacak. 12 gol 5 asistli Muçi, 11 gol 8 asistle oynayan Asensio'nun randevusunda nefesler tutulacak.

Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme!
G.Saray'ın 3 yıldızına yakın takip!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP'li İBB'nin sözde kreşi | Bakan Göktaş açıkladı: "Denetimden kaçmak için isim değiştirdiler"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 01:03
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 00:59
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! 00:30
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 00:30
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 00:30
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 00:30
Daha Eski
Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! 00:30
Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! 00:30
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 00:30
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 00:30
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 00:30
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 00:30