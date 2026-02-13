Bir derbiden fazlası

Bir tarafta hem derbi hasretini bitirmek hem de evinde taraftarlarına zafer hediye etmek isteyen Trabzonspor, diğer tarafta ligdeki namağlup ilerleyişini sürdürerek zirve yarışındaki rakibini deplasmanda devirmeyi hedefleyen Fenerbahçe var.

Bir tarafta bu sezon evinde çıktığı 10 lig maçını da kaybetmeyerek 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşayan Trabzonspor, diğer tarafta ligde oynadığı 11 dış saha maçında da yenilmeyerek 7 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe var.

Bir tarafta 2.01'lik dev golcü Onuachu, formda maestro Muçi, ayakta alkışlanan stoper Batagov ve orta sahada harika çocuk Oulai, diğer tarafta Asensio ile Talisca gibi usta ayaklar, ünlü yıldız Kante ve deneyimli stoper Skriniar var.

MARKA 1'LER

Andre Onana ile Ederson, Premier Lig'den sonra Süper Lig'de de rakip oldu. İki marka kaleci Manchester derbisinde oynadıktan sonra Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini de yaşıyor.

10'LARIN SAHNESİ

Trabzonspor'da Ernest Muçi ve Fenerbahçe'de Marco Asensio dev derbinin kilit isimleri olacak. 12 gol 5 asistli Muçi, 11 gol 8 asistle oynayan Asensio'nun randevusunda nefesler tutulacak.