Gazze'de katliam bitmeli

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafa oyunu veren Doğan, "Fotoğraflar birbirinden iç acıtan bir durum ortaya koyuyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kalıcı olarak barış sağlanır ve bir an önce oradaki insanlar huzura kavuşur. Umarım bir an önce bu katliam sona erer" ifadelerini kullandı.