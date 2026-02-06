CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Karlsbakk dosyasını kapadı! İşte transferin gerçekleşmeme nedeni

Trabzonspor Karlsbakk dosyasını kapadı! İşte transferin gerçekleşmeme nedeni

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde bulunan Daniel Karlsbakk'ın transferinde belirsizlikler devam edince hem bordo-mavililerin hem de Sarpsborg'un transfer görüşmelerini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor Karlsbakk dosyasını kapadı! İşte transferin gerçekleşmeme nedeni

Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer alan Norveçli forvet Daniel Karlsbakk için yürütülen transfer görüsmeleri önemli bir asamaya kadar gelse de süreç tamamlanamadı. Bordo-Mavililer'in Sarpsborg ile yaptıgı temaslarda prensip anlasmasına varıldıgı, ancak son detaylarda yasanan pürüzler nedeniyle transferin sonuçlanmadıgı ögrenildi.

ANLAŞMA OLMADI

Norveç Ligi'nde geçtigimiz sezon gol krallıgı yasayan genç golcü için Trabzonspor'un ciddi bir teklif sundugu ve toplam maliyetin 8.5 milyon euro seviyesine ulastıgı ifade edilmisti. Tarafların anlasmaya yakın oldugu süreçte, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyordu. Ancak görüsmelerin uzaması ve Trabzonspor'un kadro planlamasında yasanan sıkıntılar sürecin rafa kalkmasına yol açtı. Trabzonspor, Karlsbakk dosyası sürerken forvet hattına Umut Nayır takviyesini yaptı. Öte yandan Felipe Augusto için planlanan ayrılık gerçeklesmeyince hücum hattındaki tablo degisti. Bu gelismeler de transfer sürecinin uzamasında etkili oldu. Takvim'in haberine göre Taraflar da sürecin daha fazla belirsizlik yaratmaması adına karsılıklı olarak görüsmeleri sonlandırma kararı aldı.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
