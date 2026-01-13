Akdağ yükleniyor

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Alanya forması giyen Ümit Akdağ için de geri sayıma geçti. Sağ stoper sorununu Nwaiwu'yu alarak çözen Karadeniz devi, sol stopere de Akdağ'ı monte edecek. 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu için daha önce hamle yapılmış fakat Alanyaspor'un 6 milyon euro civarındaki bonservis beklentisi yüksek bulunmuştu. Bordo-mavililer, güney ekibi ile yeni bir görüşme yaptılar ve taraflar büyük oranda anlaşma sağlandı.

4.5 SENELİK İMZA ATACAK

Bu sezon 17 maça çıkan 22 yaşındaki stoper; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Akdağ, sol ayaklı ve sol stoperde oynasa da sol bekte de şans bulabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan 1.92 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 asist yaptı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan Ümit Akdağ, fizik gücüyle de göze çarpıyor. Bordo mavili yönetimin, Ümit'e kısa sürede 4.5 senelik imza attırması bekleniyor. Fatih Tekke'nin çok istediği bu transfer operasyonu böylece olumlu sonuçlanmış olacak.

CHELSEA ALTYAPISINDAYDI

22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, İngiltere'de Chelsea altyapısında forma giydi. Ümit, 2015-2017 yılları arasında Chelsea'de altyapıda şans buldu. 2017'de Alanyaspor tarafından keşfedilen genç stoper, Türkiye'ye transfer oldu. 2003 doğumlu oyuncu, 2023-2024 sezonunda da Göztepe'de kiralık oynadı.

ROMANYA U21'DE 10 MAÇ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğan Ümit Akdağ, milli takım konusunda tercihini yapmadı. Romanya'da alt yaş kategorilerinde oynayan Ümit, Romanya U21'le 10 maçta 3 gol attı. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu da genç stoperi takip ediyor.