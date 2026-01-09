Kafkas’ın acı günü

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın önceki gün vefat eden annesi Işıl Kafkas'ın cenazesi, dün İskenderpaşa Camiisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.
