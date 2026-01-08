CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Ümit Akdağ seferberliği! İşte Alanyaspor'a teklif edilen rakam

Trabzonspor’da Ümit Akdağ seferberliği! İşte Alanyaspor’a teklif edilen rakam

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunmacı Ümit Akdağ için 4 milyon euro teklif etti. Akdeniz ekibi 6 milyon euroda ısrarcı; görüşmeler hız kazandı. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Trabzonspor’da Ümit Akdağ seferberliği! İşte Alanyaspor’a teklif edilen rakam

Bordo mavililerin Galatasaray'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fatih Tekke'nin "Transfer yapmazsak işimiz zor" şeklindeki ifadesi sonrası yönetim teyakkuza geçti. Alanyaspor'un stoperi Ümit Akdağ için Akdeniz ekibiyle resmen temasa geçildi. Tekke'nin eski öğrenci için Alanyaspor'un 6 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, Trabzonspor'un 4 milyon önerdiği kaydedildi. Ortak noktada buluşmak için temaslar sürüyor. Hem sol stoper hem de sol bek oynaması nedeniyle 22 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun bir uğraş veriliyor. 1.92 boyundaki savunmacı bu sezon 16 maçta bin 320 dakika görev yaptı.

