Gözler transfere döndü

Gözler transfere döndü

Bordo mavili camiada Süper Kupa Yarı Finali’nde Galatasaray’a karşı 4-1’lik mağlubiyet sonrası tartışmaların ana gündemi ise kadro derinliği, savunma hatları ve transfer stratejileri oldu. Trabzonspor’da gözler yapılacak transferlere çevrildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Bordo mavili camiada Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray'a karşı 4-1'lik mağlubiyet sonrası tartışmaların ana gündemi ise kadro derinliği, savunma hatları ve transfer stratejileri oldu. Trabzonspor'da gözler yapılacak transferlere çevrildi.

3 BÖLGEYE KESİN TAKVİYE

Sol bek, stoper ve sol kanat transferleri öncelikli ihtiyaç olarak belirlenirken, bu mevkilere direkt takıma katkı sağlayabilecek, ilk 11 seviyesinde oyuncuların alınması planlanıyor. Ayrıca yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke, transfer konusunda yönetimle sürekli iletişim halinde.

SÜPER KUPA ŞANSINI YİTİRDİ

Karadeniz devi, son 4 maçlık periyotta Turkcell Süper Kupa'ya da veda etti. Galatasaray'a 4-1 yenilen bordo mavili takım, Süper Kupa'da finale yükselemedi. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, rakibinin önünde bir kez daha sahadan yenik ayrıldı.

