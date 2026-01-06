GALATASARAY karşısında alınan mağlubiyeti değerlendiren Trabzonspor'un genç sağ beki Wagner Pina, "Yediğimiz ilk iki gole kadar iyi oynuyorduk, dengemizi kaybettik. İkinci yarı iyi başladık, fırsatları değerlendirebilsek, farklı olabilirdi. Galatasaray ise fırsatları değerlendirdi" dedi.
