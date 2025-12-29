Yerli atağı

Trabzonspor transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bordo-mavililer ocak ayı öncesinde iki flaş transferi sonuçlandırma noktasında girişimlerine resmen başladı. Fırtına, sezonun ilk yarısında kulüplerinde fazla süre alamadıkları için mutsuz olan Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu için kulüplerine teklifte bulundu. Karadeniz devi, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye, daha önce Ernest Muçi'nin transferinde yaptığı gibi sezon sonuna kadar kiralık ve daha sonra satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu.

ANTHONY MUSABA DETAYI

Fırtına, Ahmed Kutucu için ise Galatasaray'a oyuncuyu direkt bonservisi ile almak için bir teklif sundu. Her iki oyuncunun kulübüyle de görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe özelikle Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transfer edilmesi nedeniyle Oğuz Aydın'ın ayrılığına sıcak bakıyor. Ancak bu transferde özellikle satın alma opsiyonu konusunda fikir ayrılıkları oluşurken, farklı takımların da devreye girme ihtimali bulunuyor. Oğuz Aydın özellikle Alanyaspor'da forma giyerken Fatih Tekke ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini geçirmişti.

OĞUZ AYDIN SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'un gündemindeki isim olan Oğuz Aydın, yeniden Teknik Direktör Fatih Tekke ile çalışma fikrine sıcak bakıyor. Oğuz ayrıca Trabzonspor'da net bir sol kanat arayışı olması sebebiyle A Milli Takım'da daimi oyuncu olmak adına bu fikre son derece olumlu yaklaşıyor.