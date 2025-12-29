Saviç’in şanssızlığı

Fırtına'da ikinci sezonunu yaşayan Stefan Saviç, sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramadı. Bordo-mavili takım, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılan Karadağlı futbolcu ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euroya 3 senelik sözleşme imzaladı. Saviç, Süper Lig'de geçen sezon 4 kez sakatlık geçirirken 13 karşılaşmada 841 dakika sahada kaldı. Bu sezon da sakatlıklar yaşayan Karadağlı futbolcu, 13 lig maçında bin 36 dakika görev yaptı. Saviç, bordo-mavili ekipteki 2 sezonunda 6 kez sakatlık yaşarken 26 maç kaçırdı.