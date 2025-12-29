Potada Fırtına

Potada Trabzonspor fırtınası esiyor... Bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra geri döndüğü Basketbol Süper Lig'de çok iyi bir çıkış yakaladı. Selçuk Ernak'ın başantrenörlüğünde dengeli bir kadro kuran ve doğru transferler yapan bordo-mavililer, son 2 haftada ezeli rakiplerini devirdi. İlk olarak geçen hafta evinde son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tam 26 sayı fark atarak 99-73 yenen Trabzonspor, bu hafta ise İstanbul'da Galatasaray'ı 101-89 mağlup etti.

DERBİLERDE REED VE TAYLOR ÖNE ÇIKTI

Üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Trabzonspor'da kadroda oyun kurucu olarak görev yapan Marcquise Reed performansıyla alkışları topladı. Reed bu sezon 13 maçta 23.5'luk sayı ortalaması yakaladı. Takımın bir diğer oyun kurucusu Taylor ve uzun forveti Yeboah da derbilerde sahneye çıkarak galibiyetlerde başrol oynadı. Özellikle Taylor 9 maçta 12.2'lik sayı ortalamasıyla göze çarptı. Pota altında Angel Delgado ve Royce Dewayne ikilisinden de katkı alan Fırtına ilk 5 sıraya yükseldi.

SAYI KRALI REED

Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerinde Marcquise Reed'in performansı ses getirdi. Reed, 99-73'lük Fenerbahçe galibiyetine 36 sayıyla katkı verirken, önceki günlü Galatasaray zaferinde de takımına 31 sayıyla destek oldu. İki maçta da takımın en skorer ismi olan ABD'li oyun kurucu, taraftarların alkışlarını topladı. Reed, Tofaş önünde 41 sayı, Aliağa maçında da 30 sayıya imza atmıştı.

ÖVGÜLER KAPTANA

Bordo-mavili takımda kaptanlardan İsmail Cem Ulusoy, özellikle büyük maçlarda liderliğiyle dikkat çekti. Başarılı oyun kurucu, F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde galibiyetlerde kilit rol oynadı. İsmail Cem, geçen sezon Süper Lig'e yükselen takımda da önemli bir isimdi.

PLAY-OFF HATTINDA

Trabzonspor, derbi zaferleriyle beraber Basketbol Süper Lig'de play-off iddiasını güçlendirdi. Selçuk Ernak yönetimindeki bordo-mavililer, ligde oynadığı 13 maçta 8. galibiyetini alarak Anadolu Efes'i geride bıraktı ve 5. sıraya yükseldi.