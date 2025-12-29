Ahmed Kutucu’ya olumlu rapor

Teknik Direktör Fatih Tekke, Ahmed Kutucu transferine olumlu rapor verdi. Ahmed Kutucu bir türlü Galatasaray'da süreklilik sağlayamadı. Yıldız golcü son dönemde aldığı sürelerin daha da azalması nedeniyle mutsuz. Kulüpler arasında başlayan transfer görüşmelerinde Ahmed Kutucu'nun ayrılma düşüncesinde olmasının önemli bir koz olarak kullanıldığı belirtildi. Fatih Tekke forvetin yanısıra kanatlarda ve ofansif orta saha rolünde de oynayabilen Ahmed Kutucu'yu kadrosunda çok istiyor.

HEP YEDEK KALDILAR

Galatasaray'ın bir sezon önce Eyüpspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Ahmed Kutucu, bu sezon 8 maçta sadece 157 dakika süre alabildi ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin de 1 sezon önce 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın bu sezon yedek kulübesine mahkum kaldı. 25 yaşındaki yıldız 24 maçta oynasa da 25 yaşındaki yıldızın çok az süre alması nedeniyle sadece 2 asistlik katkısı var.