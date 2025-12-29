CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ahmed Kutucu’ya olumlu rapor

Ahmed Kutucu’ya olumlu rapor

Teknik Direktör Fatih Tekke, Ahmed Kutucu transferine olumlu rapor verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmed Kutucu’ya olumlu rapor

Teknik Direktör Fatih Tekke, Ahmed Kutucu transferine olumlu rapor verdi. Ahmed Kutucu bir türlü Galatasaray'da süreklilik sağlayamadı. Yıldız golcü son dönemde aldığı sürelerin daha da azalması nedeniyle mutsuz. Kulüpler arasında başlayan transfer görüşmelerinde Ahmed Kutucu'nun ayrılma düşüncesinde olmasının önemli bir koz olarak kullanıldığı belirtildi. Fatih Tekke forvetin yanısıra kanatlarda ve ofansif orta saha rolünde de oynayabilen Ahmed Kutucu'yu kadrosunda çok istiyor.

HEP YEDEK KALDILAR

Galatasaray'ın bir sezon önce Eyüpspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Ahmed Kutucu, bu sezon 8 maçta sadece 157 dakika süre alabildi ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin de 1 sezon önce 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın bu sezon yedek kulübesine mahkum kaldı. 25 yaşındaki yıldız 24 maçta oynasa da 25 yaşındaki yıldızın çok az süre alması nedeniyle sadece 2 asistlik katkısı var.

29 Aralık altın fiyatları canlı takip
İşte F.Bahçe'nin golcü planı! Sörloth olmazsa...
DİĞER
Fenerbahçe’den sol bek hamlesi! Transferde 4 rakip çıktı
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
IDEFIX - REKLAM
F.Bahçe'nin istediği yıldıza G.Saray kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
Daha Eski
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49
G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' 00:49
Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! 00:49
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 00:49