Andre Onana’ya özel uyarı

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, son iki haftadaki performansıyla en çok eleştirilen isim oldu. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli eldiven, Beşiktaş karşılaşmasında 3, Gençlerbirliği maçında ise 4 gol olmak üzere son iki maçta toplam 7 gol kalesinde gördü. İlk haftalarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli puanlar kazandıran Onana'nın bu düşüşü ikinci yarı öncesi endişe uyandırdı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Kamerunlu kaleciyle özel bir görüşme yapıp kendisini toparlamasını istediği ve sezonun ikinci yanısına dair görüşler sunduğu öğrenildi.