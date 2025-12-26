CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Andre Onana’ya özel uyarı

Andre Onana’ya özel uyarı

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, son iki haftadaki performansıyla en çok eleştirilen isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Andre Onana’ya özel uyarı

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, son iki haftadaki performansıyla en çok eleştirilen isim oldu. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli eldiven, Beşiktaş karşılaşmasında 3, Gençlerbirliği maçında ise 4 gol olmak üzere son iki maçta toplam 7 gol kalesinde gördü. İlk haftalarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli puanlar kazandıran Onana'nın bu düşüşü ikinci yarı öncesi endişe uyandırdı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Kamerunlu kaleciyle özel bir görüşme yapıp kendisini toparlamasını istediği ve sezonun ikinci yanısına dair görüşler sunduğu öğrenildi.

F.Bahçe'den Frattesi çıkarması!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
G.Saray'da Onyedika gelişmesi!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 00:48
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 00:48
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! 00:48
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 00:48
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 00:48
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 00:48
Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! 00:48