Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan savunmaya Taras Mykhavko bombası!

Fırtına, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek istiyor. Dinamo Kiev’den 20 yaşındaki Ukraynalı stoper Taras Mykhavko yakından takip ediliyor.

22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Ara transferde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor'da savunma hattının güçlendirilmesi planlanıyor. Dinamo Kiev'den 20 yaşındaki Ukraynalı stoper Taras Mykhavko'nun ismi transfer listesinde yer alıyor. Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Ukrayna futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından biri olarak gösterilen Mykhavko'yu ocak ayı öncesi birçok takımın takip ettiği bildirildi. 20 yaşındaki savunmacıyı Trabzonspor'un da istediği ifade edildi. Genç futbolcu bu sezon Dinamo Kiev formasıyla bu sezon 26 resmi maçta 3 gol atarken bin 870 dakika süre aldı. Ukrayna Milli Takımı'na da seçilen Mykhavko'nun Dinamo Kiev'le sözleşmesi 2028'de sona erecek.
