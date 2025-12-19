Tekke’nin gözü transferde

Teknik Direktör Fatih Tekke transferleri bekliyor. Bordo-mavili takımın çok sayıda sakat oyuncusunun olması ve Afrika Uluslar Kupası'na giden isimler nedeniyle gözler transfere çevrildi. Teknik Direktör Fatih Tekke de "Biz de bazı isimleri göndereceğiz, bizden de gitmek isteyenler olacak" diyerek, transfer döneminin hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Öte yandan Fatih Tekke'nin, yönetim kuruluna da ön raporunu sunduğu kaydedildi. Bu raporda beklentileri veremeyen isimlerin ayrılığına onay verildiği aktarıldı. Fatih Tekke'nin sol stoper, sol kanat, bek ve forvet transferlerini talep ettiği öğrenildi.