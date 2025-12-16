TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da rota yeniden Boga! Nice’ten ayrılığı gündemde

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ara transfer döneminde bire birde etkili, hücumda üretken, skora doğrudan katkı verebilen ve iki yönlü oynayabilen bir kanat oyuncusu istiyor. Nice’te zor günler geçiren Boga için bordo-mavililer yeniden harekete geçebilir. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi hazırlıklar hız kazandı. Bordo-mavili ekipte teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelikli bölgeler netleşirken, transferde 'hemen katkı' kriteri öne çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talebiyle kadroya bir sol kanat, bir stoper ve bir bek takviyesi yapılması planlanıyor. Karadeniz devinde, ara transferde uzun vadeli yatırım hamlelerinden çok, direkt forma rekabetine girecek ve süre alabilecek isimlere yönelmeyi hedefliyor. Yönetim ile teknik ekip arasında yapılan değerlendirmelerde, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelerde 'net katkı' verecek oyuncu profilinin altı çizildi.

NICE'TE CİDDİ SIKINTI YAŞIYOR

Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi. Bu çerçevede, adı daha önce farklı dönemlerde gündeme gelen Boga benzeri oyuncu tipi, Trabzonspor'un kanat arayışında örnek profil olarak değerlendiriliyor. Fransız ekibi Nice'te ciddi sıkıntılar yaşayan ve Fransız basınına göre, "Ara transfer döneminde ayrılması gündemde olan" oyuncu için Trabzonspor'un bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Tekke sezon başında yaptığı açıklamada bu oyuncuyu istediğini belirtilmişti.

TARAFTAR BOGA'YI DARP ETTİ

Boga, geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelmiş ve Fatih Tekke, oyuncuyu ne kadar beğendiğini adeta itiraf etmişti. Tekke'nin ''Belki de başkanımıza tek söylediğim isim o'' dediği Boga'dan hala vazgeçmediği ve yönetime tekrar onu istediğini ilettiği öne sürülürken, Fildişili sol kanadın takımı Nice büyük bir çıkmaza girmiş durumda. Boga'nın Nice taraftarı ile yaşadığı gerginlikler ve Fransız ekibinin bu sezonki durumu, 28 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a transferini kolaylaştırabilir. Ligde 13. sırada bulunan Nice'in, devre arasında Boga için beklediği bonservis bedelinde ciddi bir düşüşe gidebileceği kaydediliyor.

10

Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boga'nın market değeri 10 milyon euro. Sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor

