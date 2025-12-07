Trabzonspor Göztepe deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak. Son 2 haftada Başakşehir'i 4-3, Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz devi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek. Göztepe, Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda hafta içinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2'nci Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 yenilerek şok bir şekilde kupadan elendi. Trabzonspor ise Vanspor'u yenerek kupada adını gruplara yazdırdı. Fırtına 31 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Göztepe 26 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.

İMHA PLANI

İzmir'den kazanarak dönüp çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, rakibini imha planını yaptı. Göztepe'nin topu rakibe bırakıp kazandığı toplarla hızlı hücum geliştirmesi, duran toplarda etkili olması ve skor bulduktan sonra agresif savunma anlayışını artırması, Tekke'nin üzerinde durduğu konuların başında geldi. Fatih Tekke'nin önceliği, rakibin tempolu ve coşkulu oyununa karşı soğukkanlı ve planlı bir oyun ortaya koymak. Bordomavililer antrenmanlarda daha çok oyunun ritmini ayarlamaya, geçiş anlarını doğru oynamaya ve Göztepe'nin agresif presine karşı doğru pozisyon almaya odaklandı.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: LIS,ARDA, TAHA, HELITON, MIROSHI, BOKELE, DENNIS, EFKAN, CHERNI, JUAN, JANDERSON

Trabzonspor: ONANA, PINA, OKAY, BATAGOV, MUSTAFA, BOUCHOUARI, MUÇI, ZUBKOV, FOLCARELLI, OLAIGBE, ONUACHU

FIRTINA 13-6 ÖNDE

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

25 GOL ATTI 12 YEDİ

Fırtına ligde geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz devi, kalesinde 12 gol gördü. Fatih Tekke ile yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı.

DOKUZ MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan Karadeniz devi, kalesinde 10 gol gördü. Çok iyi bir performans sergiledi.

DIŞ SAHADA TEK KAYIP

Karadeniz devi bu sezon dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Bordo mavili takım deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

İZMİR'DE ZORLANIYOR

FIRTINA, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

5 EKSİK VAR

Karadeniz devinde Göztepe maçı öncesi eksikler var. Kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Vişça ile sakatlığı devam eden Savic ve ameliyat olan Baniya bugün forma giyemeyecek.