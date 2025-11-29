Tekke’nin dalya zaman

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından bu kez teknik adamlık kariyerinde önemli bir dönüm noktasına giriyor. Kulübün efsane isimlerinden biri olarak sahada büyük izler bırakan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Konyaspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak.

99 maçta 33 galibiyet

Süper Lig'de, Kayseri Erciyespor, İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'da görev yapan Fatih Tekke, özellikle bordo-mavili kulüpteki performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde toplam 99 maçta 33 galibiyet, 33 beraberlik alan ve 33 mağlubiyet yaşayan Tekke, Trabzonspor ile adeta yeniden doğdu.