Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26 Kasım 2025 Çarşamba 16:05
Trabzonspor Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

RAM Başakşehir maçında "sağ uyluk adalesinde gerilme" yaşayan Folcarelli'nin tedavisine başlandığı, radyolojik incelemenin tamamlanmasının ardından tedavisinin planlanacağı, Visca'nın da sezonu kapattığı öğrenildi.

Okay Yokuşlu, Pina, Baniya ve Onuralp Çevikkan'ın salonda çalıştığı, Savic'in de fizyoterapist eşliğinde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce ve Erol Can Çolak'ın da atletik performans antrenörü ve fizyoterapist desteğiyle salon ve saha çalışmalarını bireysel yürüttükleri aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke antrenman öncesinde kulüp doktorlarıyla görüşerek sakatlıklara ilişkin bilgi aldı.

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

