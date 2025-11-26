İstanbul’un kabusu oldu

RAMS Başakşehir'i 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde etti. Fatih Tekke ile İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 maça çıkan Fırtına, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi; 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ardından 7. haftada Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada Eyüpspor'u 2-0'la geçti. 11. haftada Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise Başakşehir'i 4-3 yendi.

28 PUANIN 13'Ü İSTANBUL'DAN

Karadeniz devi, ligde topladığı puanların yarısına yakınını İstanbul takımları karşısında aldı. Ligde 28 puanı bulunan Fırtına, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı. 6 maçta sadece 5 puan yitirmiş oldu.

2.16 ORTALAMA ELDE ETMEYİ BİLDİ

Bordo mavili takım, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 6 karşılaşmada 2.16 puan ortalaması tutturmayı başardı. Karadeniz devi, bu maçlarda 11 gol atarken maç başına 1.83 gol ortalaması yakaladı