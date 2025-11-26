CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İstanbul’un kabusu oldu

İstanbul takımları ile bu sezon altı kez karşı karşıya gelen Trabzonspor sadece Fenerbahçe’ye kaybetti. Bu periyotta dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
RAMS Başakşehir'i 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde etti. Fatih Tekke ile İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 maça çıkan Fırtına, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi; 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ardından 7. haftada Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada Eyüpspor'u 2-0'la geçti. 11. haftada Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise Başakşehir'i 4-3 yendi.

28 PUANIN 13'Ü İSTANBUL'DAN

Karadeniz devi, ligde topladığı puanların yarısına yakınını İstanbul takımları karşısında aldı. Ligde 28 puanı bulunan Fırtına, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı. 6 maçta sadece 5 puan yitirmiş oldu.

2.16 ORTALAMA ELDE ETMEYİ BİLDİ

Bordo mavili takım, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 6 karşılaşmada 2.16 puan ortalaması tutturmayı başardı. Karadeniz devi, bu maçlarda 11 gol atarken maç başına 1.83 gol ortalaması yakaladı

