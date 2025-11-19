CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldız ismi Christ Inao Oulai, yeteneği ve potansiyeli ile Avrupa'nın 2 dev takımının radarına girdi. İşte bordo-mavililerin yaz döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu için yaşanan dikkat çeken hareketlilik... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:09
Trabzonspor'da Christ Inao Oulai gelişmesi! Avrupa devleri transferi için devrede

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, performansı ve potansiyeli ile parlamaya devam ediyor. Özellikle hızı ve dribbling yeteneği ile dikkat çeken Fildişi Sahilli genç futbolcu ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sportal'da yer alan haberde Bayern Münih ve Manchester City'nin bordo-mavililerin genç yıldızı Christ Inao Oulai ile ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı.

Bu sezon Süper Lig'de 6 mücadelede toplamda 493 dakika süre alan Oulai, 1 kez fileleri havalandırırken 2 kez golü getiren pası attı.

